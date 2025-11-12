Fidelity Investments Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Raleigh-Durham Area

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Raleigh-Durham Area en Fidelity Investments varía desde $88.8K por year para L3 hasta $410K por year para L9|VP Software Engineering. El paquete de compensación year mediano in Raleigh-Durham Area totaliza $119K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono L3 Associate Software Engineer ( Nivel Inicial ) $88.8K $82.3K $321 $6.2K L4 Software Engineer $110K $99.6K $1.1K $9.7K L5 Senior Software Engineer $151K $131K $3.1K $16.5K L6 Principal Software Engineer $186K $158K $250 $27.2K Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Fidelity Investments, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Fidelity Investments ?

