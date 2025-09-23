Directorio de empresas
Fidelity International
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programas Técnicos

  • Todos los Salarios de Gerente de Programas Técnicos

Fidelity International Gerente de Programas Técnicos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programas Técnicos in India en Fidelity International varía desde ₹4.69M hasta ₹6.4M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity International. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

₹5.02M - ₹6.07M
India
Rango Común
Rango Posible
₹4.69M₹5.02M₹6.07M₹6.4M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Programas Técnicos contribuciones en Fidelity International para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

₹13.98M

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2.62M+ (a veces ₹26.22M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Fidelity International?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Programas Técnicos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Gerente de Programas Técnicos در Fidelity International in India برابر کل دستمزد سالانه ₹6,400,100 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Fidelity International برای نقش Gerente de Programas Técnicos in India برابر ₹4,689,728 است.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Fidelity International

Empresas relacionadas

  • Roblox
  • Uber
  • Amazon
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos