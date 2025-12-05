Directorio de empresas
Fidel API
Fidel API Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in Portugal en Fidel API varía desde €58.9K hasta €82.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidel API. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$73.7K - $89.3K
Portugal
Rango Común
Rango Posible
$68K$73.7K$89.3K$95K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Fidel API?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Fidel API in Portugal tiene una compensación total anual de €82,278. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fidel API para el puesto de Gerente de Producto in Portugal es €58,871.

Otros recursos

