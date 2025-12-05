Directorio de empresas
Fictiv
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Fictiv Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Fictiv varía desde $164K hasta $228K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fictiv. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$176K - $207K
United States
Rango Común
Rango Posible
$164K$176K$207K$228K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en Fictiv para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Fictiv?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Fictiv in United States tiene una compensación total anual de $228,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fictiv para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $163,800.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Fictiv

Empresas relacionadas

  • Cubic
  • Cutover
  • Intercom
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fictiv/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.