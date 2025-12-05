Directorio de empresas
Fictiv Gerente de Producto Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fictiv. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$49.9K - $58.1K
India
Rango Común
Rango Posible
$46.1K$49.9K$58.1K$64.6K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Fictiv in India tiene una compensación total anual de ₹5,677,573. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fictiv para el puesto de Gerente de Producto in India es ₹4,055,409.

