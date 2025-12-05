Directorio de empresas
Fever
Fever Gerente de Socios Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Socios in Argentina en Fever varía desde ARS 29.09M hasta ARS 42.37M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fever. Última actualización: 12/5/2025

$25.4K - $29K
Argentina
El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Socios en Fever in Argentina tiene una compensación total anual de ARS 42,371,724. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fever para el puesto de Gerente de Socios in Argentina es ARS 29,085,675.

