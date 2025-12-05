Directorio de empresas
Fever
Fever Marketing Salarios

El paquete de compensación mediano de Marketing in Spain en Fever totaliza €30.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fever. Última actualización: 12/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Fever
CRM Specialist
Madrid, MD, Spain
Total por año
$34.8K
Nivel
-
Salario base
$34.8K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Fever?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Fever in Spain tiene una compensación total anual de €32,179. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fever para el puesto de Marketing in Spain es €28,410.

