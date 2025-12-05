Directorio de empresas
Fetch Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in United States en Fetch varía desde $68.6K hasta $99.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fetch. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$77.7K - $90.3K
United States
Rango Común
Rango Posible
$68.6K$77.7K$90.3K$99.5K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fetch, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Fetch in United States tiene una compensación total anual de $99,484. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fetch para el puesto de Gerente de Proyecto in United States es $68,552.

Otros recursos

