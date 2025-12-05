Directorio de empresas
Fazz
Fazz Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in Indonesia en Fazz varía desde IDR 497.63M hasta IDR 681.28M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fazz. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$32.8K - $38.9K
Indonesia
Rango Común
Rango Posible
$30.2K$32.8K$38.9K$41.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Fazz?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Fazz in Indonesia tiene una compensación total anual de IDR 681,279,435. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fazz para el puesto de Gerente de Producto in Indonesia es IDR 497,630,196.

Otros recursos

