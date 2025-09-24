Directorio de empresas
Favorite Healthcare Staffing Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en Favorite Healthcare Staffing varía desde $32.4K hasta $47.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Favorite Healthcare Staffing. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

$37.2K - $42.4K
United States
Rango Común
Rango Posible
$32.4K$37.2K$42.4K$47.2K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Reclutador at Favorite Healthcare Staffing in United States sits at a yearly total compensation of $47,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Favorite Healthcare Staffing for the Reclutador role in United States is $32,400.

