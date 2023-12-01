Directorio de empresas
Fastenal
Fastenal Salarios

El salario de Fastenal varía desde $18,199 en compensación total por año para un Tecnólogo en Informática (TI) en el nivel más bajo hasta $120,600 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fastenal. Última actualización: 8/31/2025

Ingeniero de Software
Median $20.7K

Ingeniero de Software Full-Stack

Contador
$33.1K
Analista de Negocios
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Desarrollo de Negocios
$52.3K
Analista de Datos
$64.3K
Científico de Datos
$19K
Tecnólogo en Informática (TI)
$18.2K
Ventas
$121K
Gerente de Programas Técnicos
$25.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Fastenal es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $120,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fastenal es $33,114.

