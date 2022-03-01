Farmers Business Network Salarios

Directorio de empresas
El salario de Farmers Business Network varía desde $171,638 en compensación total por año para un Reclutador en el nivel más bajo hasta $480,390 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Farmers Business Network. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $180K
Científico de Datos
$205K
Recursos Humanos
$176K

Gerente de Productos
$199K
Gerente de Programas
$281K
Reclutador
$172K
Gerente de Programas Técnicos
$480K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Farmers Business Network, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Farmers Business Network es Gerente de Programas Técnicos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $480,390. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Farmers Business Network es $198,739.

