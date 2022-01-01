Directorio de empresas
Farfetch
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Farfetch Salarios

El salario de Farfetch varía desde $22,689 en compensación total por año para un Redactor Publicitario en el nivel más bajo hasta $198,900 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Farfetch. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Datos

Gerente de Productos
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Analista de Datos
Median $37.7K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Marketing
Median $105K
Gerente de Proyectos
Median $39.9K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $69.8K
Analista de Negocios
$111K
Redactor Publicitario
$22.7K
Servicio al Cliente
$75.4K
Gerente de Ciencia de Datos
$77.9K
Científico de Datos
$199K
Analista Financiero
$54.2K
Recursos Humanos
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Reclutador
$85.4K
Arquitecto de Soluciones
$79.4K
Investigador UX
$47.9K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Farfetch, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Farfetch es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $198,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Farfetch es $54,174.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Farfetch

Empresas relacionadas

  • MATCHESFASHION
  • Lyst
  • Yoox Net-a-Porter Group
  • Zalando
  • Myntra
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos