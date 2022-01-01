FabFitFun Salarios

El salario de FabFitFun varía desde $100,500 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $136,680 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de FabFitFun . Última actualización: 9/10/2025