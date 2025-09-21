Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Gerente de Programas Técnicos in United States en F5 Networks totaliza $201K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F5 Networks. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
F5 Networks
Technical Program Manager
New York, NY
Total por año
$201K
Nivel
Senior
Salario base
$160K
Stock (/yr)
$25K
Bono
$16K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en F5 Networks?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programas Técnicos en F5 Networks in United States tiene una compensación total anual de $303,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en F5 Networks para el puesto de Gerente de Programas Técnicos in United States es $216,000.

Otros recursos