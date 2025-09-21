Directorio de empresas
F5 Networks
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

F5 Networks Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en F5 Networks varía desde $131K por year para Software Engineer 1 hasta $354K por year para Architect. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $178K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F5 Networks. Última actualización: 9/21/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
(Nivel Inicial)
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

