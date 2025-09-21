Directorio de empresas
F5 Networks
F5 Networks Marketing Salarios

El paquete de compensación mediano de Marketing in United States en F5 Networks totaliza $213K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F5 Networks.

Paquete Mediano
company icon
F5 Networks
TECHNICAl Marketing Manager
Dallas, TX
Total por año
$213K
Nivel
L4
Salario base
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bono
$17.5K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en F5 Networks?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Marketing tại F5 Networks in United States có tổng thu nhập hàng năm là $246,867. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại F5 Networks cho vị trí Marketing in United States là $193,200.

