F5 Networks Salarios

El rango salarial de F5 Networks oscila entre $96,393 en compensación total anual para un Technical Account Manager en el extremo inferior y $368,333 para un Operaciones de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de F5 Networks. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Garantía de Calidad (QA)

Gerente de Producto
Median $225K
Marketing
Median $213K

Ingeniero de Ventas
Median $262K
Analista de Ciberseguridad
Median $111K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $296K
Científico de Datos
Median $200K
Reclutador
Median $153K
Ventas
Median $238K
Gerente de Programa Técnico
Median $201K
Diseñador de Productos
Median $213K
Operaciones de Negocios
$368K
Analista de Negocios
$117K
Servicio al Cliente
$107K
Analista de Datos
$106K
Analista Financiero
$115K
Ingeniero de Hardware
$163K
Recursos Humanos
Median $195K
Operaciones de Marketing
$166K
Gerente de Programa
$230K
Gerente de Proyecto
$110K
Arquitecto de Soluciones
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Escritor Técnico
$169K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en F5 Networks es Operaciones de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $368,333. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en F5 Networks es $195,000.

Otros Recursos