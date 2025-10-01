Directorio de empresas
Exotel
Exotel Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Exotel totaliza ₹1.26M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Exotel. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Exotel
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.26M
Nivel
L1
Salario base
₹1.26M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en Exotel?

₹13.94M

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Exotel in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹3,870,459. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Exotel para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹1,655,717.

