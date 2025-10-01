Directorio de empresas
exadel Ingeniero de Software Salarios en Georgia

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Georgia en exadel totaliza GEL 104K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de exadel. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Total por año
GEL 104K
Nivel
Middle
Salario base
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Bono
GEL 0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en exadel?

GEL 438K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en exadel in Georgia tiene una compensación total anual de GEL 151,103. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en exadel para el puesto de Ingeniero de Software in Georgia es GEL 101,862.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para exadel

