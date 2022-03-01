Directorio de Empresas
Evonik
Evonik Salarios

El rango salarial de Evonik oscila entre $76,108 en compensación total anual para un Arquitecto de Soluciones en el extremo inferior y $159,120 para un Gerente de Operaciones de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Evonik. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Gerente de Operaciones de Negocios
$159K
Ingeniero Químico
$87.4K
Ingeniero de Control
$126K

Marketing
$144K
Ingeniero Mecánico
$80.4K
Arquitecto de Soluciones
$76.1K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Evonik es Gerente de Operaciones de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $159,120. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Evonik es $106,651.

