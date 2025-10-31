Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Reclutador in Russia en Esprow totaliza RUB 733K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Esprow. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Total por año
RUB 733K
Nivel
L3
Salario base
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Esprow in Russia tiene una compensación total anual de RUB 732,672. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Esprow para el puesto de Reclutador in Russia es RUB 732,672.

