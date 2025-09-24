Directorio de empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Redactor Técnico Salarios

La compensación total promedio de Redactor Técnico in Singapore en Ernst and Young varía desde SGD 38K hasta SGD 52K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

SGD 41.2K - SGD 48.8K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
SGD 38KSGD 41.2KSGD 48.8KSGD 52K
Rango Común
Rango Posible

SGD 210K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Redactor Técnico en Ernst and Young in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 52,015. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ernst and Young para el puesto de Redactor Técnico in Singapore es SGD 37,994.

Otros recursos