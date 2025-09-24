Directorio de empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Senior Consultant Salarios

El paquete de compensación mediano de Senior Consultant in United States en Ernst and Young totaliza $129K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Ernst and Young
Senior Consultant
Atlanta, GA
Total por año
$129K
Nivel
-
Salario base
$129K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ernst and Young?

$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Senior Consultant en Ernst and Young in United States tiene una compensación total anual de $225,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ernst and Young para el puesto de jobFamilies.Senior Consultant in United States es $128,000.

