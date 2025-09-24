Directorio de empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Gerente de Diseño de Productos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Productos in United States en Ernst and Young varía desde $161K hasta $226K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

$175K - $203K
United States
Rango Común
Rango Posible
$161K$175K$203K$226K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Diseño de Productos en Ernst and Young in United States tiene una compensación total anual de $225,862. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ernst and Young para el puesto de Gerente de Diseño de Productos in United States es $161,330.

