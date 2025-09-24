Directorio de empresas
La compensación total promedio de Operaciones de Personal en Ernst and Young varía desde ARS 19.61M hasta ARS 27.32M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

ARS 21.02M - ARS 24.75M
Argentina
Rango Común
Rango Posible
ARS 19.61MARS 21.02MARS 24.75MARS 27.32M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

