Ernst and Young
Ernst and Young Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United Kingdom en Ernst and Young varía desde £94.4K hasta £134K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

£107K - £127K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£94.4K£107K£127K£134K
Rango Común
Rango Posible

£121K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero Mecánico at Ernst and Young in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £134,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Ingeniero Mecánico role in United Kingdom is £94,418.

