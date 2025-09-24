Directorio de empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Tecnólogo en Informática (TI) Salarios

La compensación de Tecnólogo en Informática (TI) en Ernst and Young varía desde $138K por year para Senior IT hasta $84K por year para Staff IT. El paquete de compensación year mediano totaliza $142K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
IT
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior IT
$138K
$129K
$0
$8.4K
Staff IT
$84K
$82K
$0
$2K
Staff IT 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo en Informática (TI) en Ernst and Young tiene una compensación total anual de $200,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ernst and Young para el puesto de Tecnólogo en Informática (TI) es $143,875.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Ernst and Young

Otros recursos