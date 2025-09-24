La compensación de Científico de Datos in United States en Ernst and Young varía desde $118K por year para Data Scientist hasta $95.5K por year para Staff Data Scientist 2. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $140K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Data Scientist
$118K
$111K
$0
$6.8K
Senior Data Scientist
$143K
$140K
$0
$3K
Staff Data Scientist 1
$90.2K
$87.2K
$0
$3K
Staff Data Scientist 2
$95.5K
$93K
$0
$2.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
