La compensación total promedio de Redactor Publicitario in India en Ernst and Young varía desde ₹360K hasta ₹492K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

₹390K - ₹462K
India
Rango Común
Rango Posible
₹360K₹390K₹462K₹492K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Redactor Publicitario en Ernst and Young in India tiene una compensación total anual de ₹492,414. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ernst and Young para el puesto de Redactor Publicitario in India es ₹359,676.

