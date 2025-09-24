La compensación de Ingeniero de Software in Sweden en Ericsson varía desde SEK 425K por year para JS4 hasta SEK 942K por year para JS8. El paquete de compensación year mediano in Sweden totaliza SEK 689K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ericsson. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
JS4
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 639K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 695K
SEK 694K
SEK 807.7
SEK 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
