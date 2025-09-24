Directorio de empresas
Ericsson
Ericsson Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in India en Ericsson totaliza ₹5.66M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ericsson. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹5.66M
Nivel
JS6
Salario base
₹5.34M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹314K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ericsson?

₹13.98M

Preguntas Frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Científico de Datos na Ericsson in India é uma remuneração total anual de ₹7,760,524. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ericsson para a função de Científico de Datos in India é ₹5,475,368.

Otros recursos