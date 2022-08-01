EquityZen Salarios

El salario de EquityZen varía desde $70,350 en compensación total por año para un Contador en el nivel más bajo hasta $237,308 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de EquityZen . Última actualización: 9/12/2025