Equal Experts
Equal Experts Salarios

El salario de Equal Experts varía desde $42,771 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $299,495 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Equal Experts. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $42.8K

Ingeniero de Software Backend

Analista de Datos
$61.2K
Consultor en Gestión
$205K

Reclutador
$109K
Gerente de Ingeniería de Software
$188K
Arquitecto de Soluciones
$299K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Equal Experts es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $299,495. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Equal Experts es $148,650.

