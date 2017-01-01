Directorio de empresas
Eptisa
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Eptisa que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevistas, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Eptisa is a global engineering and consultancy firm with over 60 years of experience, specializing in innovative solutions for sustainable development across various sectors in 55 countries.

    eptisa.com
    Sitio web
    1956
    Año de fundación
    1,500
    # de empleados
    $250M-$500M
    Ingresos estimados
    Sede principal

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Empleos destacados

      No se encontraron empleos destacados para Eptisa

    Empresas relacionadas

    • Square
    • Roblox
    • LinkedIn
    • Tesla
    • PayPal
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros recursos