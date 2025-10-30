Directorio de empresas
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Endpoint Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Endpoint totaliza $212K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Endpoint. Última actualización: 10/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Endpoint
Software Engineer
Los Angeles, CA
Total por año
$212K
Nivel
Senior
Salario base
$180K
Stock (/yr)
$0
Bono
$32K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Endpoint?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Endpoint in United States tiene una compensación total anual de $303,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Endpoint para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $200,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Endpoint

