Endava
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Endava Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Romania en Endava totaliza RON 298K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Endava. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Total por año
RON 298K
Nivel
Senior Solution Architect
Salario base
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.4K
Bono
RON 0
Años en la empresa
21 Años
Años de exp.
23 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Endava?

RON 712K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Arquitecto de Soluciones at Endava in Romania sits at a yearly total compensation of RON 432,961. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Endava for the Arquitecto de Soluciones role in Romania is RON 261,054.

