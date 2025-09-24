La compensación de Ingeniero de Software in Romania en Endava varía desde RON 90.9K por year para Software Engineer hasta RON 356K por year para Principal Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Romania totaliza RON 114K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Endava. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
