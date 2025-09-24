La compensación de Ingeniero de Software in United States en Elsevier varía desde $89.6K por year para Software Engineer 1 hasta $148K por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $110K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Elsevier. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
