Directorio de empresas
Ellucian
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Ellucian Salarios

El salario de Ellucian varía desde $35,930 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el nivel más bajo hasta $151,443 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ellucian. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $100K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Productos
Median $98K
Analista de Negocios
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Gerente de Proyectos
$104K
Ventas
$151K
Gerente de Ingeniería de Software
$41.1K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Ellucian is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $151,443. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ellucian is $99,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Ellucian

Empresas relacionadas

  • Planview
  • Maxim Integrated
  • BenchPrep
  • Civitas Learning
  • Bain
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos