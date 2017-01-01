Directorio de empresas
Elektrobit
    Acerca de

    Elektrobit is a top automotive software developer specializing in innovative solutions for car infrastructure, connectivity, security, automated driving, and user experience.

    elektrobit.com
    Sitio web
    1985
    Año de fundación
    3,500
    # de empleados
    $10B+
    Ingresos estimados
    Sede principal

