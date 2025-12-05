Directorio de empresas
Electrotherm
Electrotherm Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in India en Electrotherm varía desde ₹1.08M hasta ₹1.51M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Electrotherm. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$13.2K - $15.4K
India
Rango Común
Rango Posible
$12.2K$13.2K$15.4K$17.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Electrotherm?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Electrotherm in India tiene una compensación total anual de ₹1,505,630. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Electrotherm para el puesto de Gerente de Producto in India es ₹1,075,450.

Otros recursos

