ECS Salarios

El salario de ECS varía desde $7,236 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el nivel más bajo hasta $226,125 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ECS. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $140K

Ingeniero de Datos

Analista de Ciberseguridad
Median $85K
Analista de Negocios
$141K

Gerente de Ciencia de Datos
$151K
Tecnólogo en Informática (TI)
$89.6K
Marketing
$102K
Ingeniero Mecánico
$7.2K
Gerente de Programas
$118K
Gerente de Proyectos
$64.7K
Arquitecto de Soluciones
$181K
Gerente de Programas Técnicos
$226K
The highest paying role reported at ECS is Gerente de Programas Técnicos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $226,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ECS is $117,600.

