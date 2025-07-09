DSTA Salarios

El rango salarial de DSTA oscila entre $60,214 en compensación total anual para un Científico de Datos en el extremo inferior y $156,800 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DSTA . Última actualización: 8/18/2025