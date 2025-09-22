Directorio de empresas
Druva
Druva Redactor Técnico Salarios

El paquete de compensación mediano de Redactor Técnico in India en Druva totaliza ₹2.5M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Druva. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Total por año
₹2.5M
Nivel
Staff Technical Writer
Salario base
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
11 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Druva?

₹13.95M

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Redactor Técnico en Druva in India tiene una compensación total anual de ₹4,497,794. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Druva para el puesto de Redactor Técnico in India es ₹2,534,224.

