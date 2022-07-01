Directorio de Empresas
DrFirst
DrFirst Salarios

El rango salarial de DrFirst oscila entre $113,565 en compensación total anual para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $189,050 para un Recursos Humanos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DrFirst. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Analista de Negocios
$184K
Recursos Humanos
$189K
Gerente de Producto
$114K

Ingeniero de Software
$172K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en DrFirst es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $189,050. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en DrFirst es $177,619.

