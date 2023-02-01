Directorio de Empresas
Draper
Draper Salarios

El rango salarial de Draper oscila entre $94,525 en compensación total anual para un Ingeniero Eléctrico en el extremo inferior y $139,300 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Draper. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $125K
Ingeniero de Hardware
Median $110K
Ingeniero Mecánico
Median $125K

Ingeniero Eléctrico
$94.5K
Gerente de Programa
$139K
Analista de Ciberseguridad
$129K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Draper, составляет $125,000.

