La compensación de Ingeniero de Software in India en DP World varía desde ₹2.21M por year para SDE hasta ₹4.97M por year para Group SDE 2. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹4.08M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DP World. Última actualización: 9/22/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
