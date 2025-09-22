Directorio de empresas
DP World
DP World Gerente de Productos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Productos in India en DP World totaliza ₹6.78M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DP World. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹6.78M
Nivel
Senior
Salario base
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹997K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en DP World?

₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en DP World in India tiene una compensación total anual de ₹11,170,115. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en DP World para el puesto de Gerente de Productos in India es ₹6,543,810.

Otros recursos