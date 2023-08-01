Directorio de Empresas
DP World
DP World Salarios

El rango salarial de DP World oscila entre $22,984 en compensación total anual para un Operaciones de Servicio al Cliente en el extremo inferior y $108,463 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DP World. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Garantía de Calidad (QA)

Gerente de Producto
Median $77.8K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $78.9K

Operaciones de Servicio al Cliente
$23K
Analista de Datos
$46.6K
Diseñador Industrial
$81.6K
Tecnólogo de Información (TI)
$37.3K
Gerente de Programa Técnico
$108K
Escritor Técnico
$41.4K
Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en DP World es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $108,463. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en DP World es $51,808.

